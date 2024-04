Erdogan, 'Netanyahu è responsabile dell'attacco dell'Iran'

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan accusa il premier israeliano Benyamin Netanyahu di essere "il principale responsabile" per l'attacco dell'Iran contro Israele.

"Una guerra regionale non sembra lontana dalla realtà, lo mostrano gli ultimi sviluppi", ha aggiunto il presidente turco, in riferimento alle tensioni tra Iran e Israele, durante un discorso alla nazione dopo una riunione di gabinetto, trasmesso dalla tv di Stato Trt.

"La prima persona che deve essere condannata è (il premier israeliano Benyamin) Netanyahu", ha detto Erdogan, parlando di "doppi standard" da parte dell'Occidente. "Se l'oppressione non finisce a Gaza, l'intera regione sarà esposta al conflitto", ha detto il capo di Stato turco, invitando "il mondo islamico" ad alzare la voce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA