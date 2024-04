Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,24%)

La Borsa di Tokyo inizia la seduta in ribasso, con le vendite che si concentrano sulla tecnologa, seguendo la correzione del listino Nasdaq della tecnologia Usa, mentre non si attenuano le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e la possibilità di un allargamento del conflitto tra Iran e Israele.

In apertura l'indice Nikkei cede l'1,24% a quota 38.746,96, con una perdita di 485 punti. Sul mercato valutario lo yen aggiorna il record sul dollaro, ai minimi in 34 anni a 154,20, e perde terreno sull'euro, a 163,80.



