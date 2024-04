Bernini, 'vergognosa violenza a Sapienza, solidale con rettrice'

"La mia vicinanza alla rettrice, Antonella Polimeni. Quello che sta accadendo all'Università La Sapienza è vergognoso. La protesta legittima non può mai sfociare in violenza e prevaricazione. La decisione del Senato evidenzia che la comunità accademica non accetta imposizioni da una minoranza che vorrebbe isolare le università italiane dal contento internazionale. La ricerca non si boicotta". Lo scrive sui social la ministra dell'Università Anna Maria Bernini.





