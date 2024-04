L'amministrazione Biden concede 6,4 miliardi di dollari a Samsung per il suo nuovo hub per la produzione di chip a Taylor, Texas, e per l'ampliamento del suo impianto esistente ad Austin. Lo stanziamento rientra nel CHIPS Act, approvato in modo bipartisan nel 2022 per rafforzare la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti, dove sono prodotti solo il 01% di quelli fabbricati a livello globale.





