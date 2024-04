Salvini, senza Bossi non saremmo qui, io ci metto il cuore

"Io non c'ero 40 anni fa, sono del 1973 e ho fatto la prima tessera nel '90. Ringrazio colui che tutto ha cominciato. Senza Umberto Bossi non saremmo qui e milioni di italiani non parlerebbero di libertà". Così Matteo Salvini alla festa della Lega a Varese.

"E ringrazio Maroni che ha preso il testimone e ha guidato la Lega nei mesi più complicati" ha aggiunto Salvini sottolineando che "io faccio il meglio delle mie possibilità da 10 anni, con anima, tempo e cuore e rischiando anche nel privato pur di portare avanti i nostri ideali".



