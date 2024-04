Evan Ndicka sta meglio, è di buon umore e resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Lo fa sapere la Roma in un suo tweet.

La squadra sta facendo ora rientro nella Capitale con la partita con l'Udinese che sarà dunque da concludere in data da destinarsi. Per domani De Rossi ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Ripresa martedì mattina a Trigoria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA