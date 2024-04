Paura a Udine per Evan N'Dicka: il difensore della Roma si è accasciato in campo a metà del secondo tempo ed è stato soccorso dai medici che lo hanno portato fuori dal campo in barella. La partita è stata sospesa per due minuti per verificare le condizioni del giocatore che sembra comunque cosciente.



