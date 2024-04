Folla in festa a Teheran dopo il lancio di droni e missili contro Israele. Le immagini diffuse su social e media mostrano gruppi e capannelli di persone che sventolano le bandiere iraniana e quella palestinese mentre si riuniscono in piazza in piena notte.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane avevano confermato ore prima che era stato lanciato un attacco contro Israele come rappresaglia per il raid del primo aprile sul suo consolato a Damasco.



