Gli Stati Uniti non vogliono "un'escalation in Medio Oriente". Lo sottolinea la Casa Bianca.

"Non vogliamo un'escalation, né una guerra con l'Iran", ha assicurato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, al programma della Nbc 'Meet the Press'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA