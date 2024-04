Calcio: Inzaghi, scudetto nel derby ci farebbe piacere

"Il Cagliari ha fatto una ottima partita, non ha mai mollato e abbiamo sofferto le loro ripartenze. Dispiace perché volevamo la vittoria davanti ai nostri tifosi, siamo vicini al nostro obiettivo ma mancano ancora quei punti che servono per avere la certezza matematica".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo il pareggio contro il Cagliari. "Vanno fatti i complimenti al Cagliari che ha fatto una ottima partita qui a San Siro. Sappiamo qual è il nostro percorso, siamo vicini al traguardo ma mancano ancora sei partite e bisogna rimanere sul pezzo ma no ho dubbi sui miei ragazzi - ha aggiunto -. Scudetto nel derby? Ci farebbe piacere, ci prepareremo bene per lunedì.

Se il traguardo verrà tagliato lunedì meglio, altrimenti ci saranno altre partite. Giochiamo contro la seconda in classifica che vorrà fare del proprio meglio davanti ai propri tifosi.

Sappiamo cosa rappresenta il derby, rispetteremo il Milan come abbiamo sempre fatto".



