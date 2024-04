La Giordania ha intercettato alcuni 'oggetti volanti' entrati nel suo spazio aereo la scorsa notte per garantire la sicurezza dei cittadini. E' quanto si legge in un comunicato del governo di Amman, scrive il Guardian.

"Alcune schegge sono cadute in più punti durante questo tempo, senza causare danni significativi o feriti", ha aggiunto.





