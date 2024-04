Donald Trump ha dichiarato che sta esaminando con i repubblicani al Congresso americano la possibilità di fornire aiuti all'Ucraina "sotto forma di prestito e non donazioni di miliardi e miliardi di dollari".

Durante una conferenza stampa in Florida con lo speaker Mike Johnson, il tycoon ha anche detto che "l'Europa deve contribuire di più perché è più toccata dalla guerra" in Ucraina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA