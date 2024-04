Ucraina, media: Putin vuole riavviare centrale Zaporizhzhia

Il presidente russo Vladimir Putin ha comunicato all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) che il Cremlino intende riavviare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente sotto occupazione russa. Lo scrive il Wall Street Journal, sottolineando l'ulteriore aumento dei rischi di un incidente nella più grande centrale nucleare d'Europa.

L'obiettivo della Russia sarebbe di riportare in servizio almeno un reattore per il 40mo anniversario della connessione dell'impianto alla rete elettrica dell'Unione sovietica a dicembre. L'intenzione di riavviare la centrale sarebbe stata annunciata da Putin in un incontro con il capo dell'Aiea, Rafael Grossi



