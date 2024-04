Crippa, senza Salvini ora non esisterebbe più la Lega

"Faremo le valutazioni quando ci sarà il congresso: io esplicito il mio voto, se si candida Salvini io voto Salvini. Perché secondo me senza Salvini in questo momento non esisterebbe più la Lega". Lo ha dichiarato il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, interpellato dall'ANSA sulle parole di Umberto Bossi, secondo cui al partito "serve un nuovo leader".

"Bossi ha creato la Lega, Maroni l'ha salvata e Salvini l'ha rilanciata - ha aggiunto Crippa -. Siamo arrivati al 35% con Salvini e tra poche settimane si approva l'Autonomia. Quello che ha fatto Salvini rimarrà nella storia della politica e della Lega".



