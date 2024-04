Morto spettatore al concerto dei Subsonica

Morto a Firenze uno spettatore del concerto dei Subsonica che si teneva ieri sera al Mandela Forum.

Secondo una ricostruzione della polizia c'è stato un diverbio poi degenerato in una colluttazione in cui lo spettatore, 47 anni, ha riportato gravi traumi alla testa cadendo. E' stato soccorso dal 118 e trasferito all'ospedale di Careggi dove poi è deceduto nella notte. Indagini della squadra mobile in corso.

L'episodio è accaduto alla fine del concerto.

Lo spettatore è di Pistoia da dove era venuto per assistere al concerto, un evento che ha radunato circa 4.500 persone tuttavia senza esaurire i posti disponibili del palasport fiorentino.

Sempre secondo una ricostruzione, il diverbio da cui è scaturita la colluttazione c'è stato con un'altra persona.

I Subsonica suonavano a Firenze per uno dei concerti del loro 'Tour 2024 - Realtà aumentata'.



