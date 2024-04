Calderoli, l'Autonomia è il regalo per i 40 anni della Lega

"L'autonomia regionale, seppur ritardata di qualche settimana, sarà il regalo di compleanno per questi primi 40 anni di questa Lega ancora giovane!". Lo ha detto Roberto Calderoli, senatore della Lega e ministro degli Affari Regionali. Il provvedimento è in discussione in commissione Affari Costituzionali della Camera dove proseguono gli interventi a raffica delle opposizioni con i parlamentari di Pd, M5s e Avs che si sono iscritti in massa a parlare anche per protestare contro i tempi stretti d'esame del provvedimento in calendario in Aula il 29 aprile. Un'ottantina gli iscritti da ieri che - in base al regolamento - possono intervenire anche da remoto. "Stiamo navigando a vista - sottolinea il capogruppo M5s in commissione Alfonso Colucci - in attesa che il presidente della Camera Fontana decida se dare seguito alle richieste delle opposizioni per un calendario di esame del provvedimento più ragionevole, senza l'inaccettabile corsa contro il tempo che ci viene imposta. Non si capisce per quale motivo non ci venga data una risposta".



