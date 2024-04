Naufragio in area Sar Libia, 25 superstiti muore una bimba

Un barcone è naufragato in area Sar Libica. La guardia costiera di Lampedusa ha recuperato 25 superstiti e il cadavere di una bambina. Il gruppo di naufraghi, così come la salma della piccina, è ancora sulle motovedette della Capitaneria che stanno facendo rotta verso Lampedusa. Non ci dovrebbero essere dispersi, ma sono in corso ulteriori ricerche in mare.

Non appena i 25 sopravvissuti arriveranno al molo Favarolo verranno sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari.

L'ambulanza è già sul molo, pronta a prestare i primi soccorsi.





