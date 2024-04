La Borsa di Tokyo inizia la seduta in calo, appesantita dalla chiusura mista degli indici azionari Usa e in attesa delle indicazioni sul rialzo dei prezzi al consumo in Giappone.

In apertura il Nikkei cede lo 0,52% a quota 39.566,58, con una perdita di 206 punti. Sul mercato dei cambi lo yen arresta momentaneamente la fase di svalutazione e recupera leggermente terreno sul dollaro, a 151,70, e sull'euro, a 164,70.



