Premierato: Conte,così il capo dello Stato diventa un passacarte

"Stiamo andando verso una prospettiva che non ci porterà stabilità, ma solo maggiori poteri al presidente del Consiglio, che già ne ha tanti. Io non ho mai avvertito da presidente del Consiglio di non avere poteri. Anzi, oggi decretazioni d'urgenza, decreti legislativi, addirittura la funzione legislativa in capo al governo. Il risultato sarà di un totale squilibrio. Noi avremo un presidente della Repubblica che sarà un passacarte, un cerimoniere. Il Parlamento sarà soggettato al premier, perché è chiaro che, se stanno insieme e cadono insieme, sarà il premier a poter esercitare un potere di ricatto sul Parlamento. E stiamo andando verso una soluzione che non c'è in nessun altro paese al mondo. Ci sarà una ragione?".

Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a "Cinque minuti" su Rai 1 rispondendo sul perché fosse contrario alla riforma del Premierato.



