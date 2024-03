Nardella, 'annullata presentazione mio libro alla Luiss'

La presentazione del libro del sindaco di Firenze Dario Nardella 'La città universale' era in programma il 4 aprile alla Luiss a Roma ma "mi ha chiamato il presidente della Luiss Gubitosi, molto dispiaciuto e mi ha chiesto di annullare l'evento". Lo ha reso noto lo stesso Nardella dicendo di essere "rimasto sbigottito e dispiaciuto perché avevamo concordato la presentazione del libro con personalità di varie posizioni politiche come Gaetano Quagliarello la cui storia politica di centrodestra è nota a tutti e anche la professoressa Cerrina Feroni che certo non è un'intellettuale di sinistra, tutt'altro". Anche Romano Prodi figurava tra i partecipanti all'incontro, moderato dal direttore di Repubblica, Maurizio Molinari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA