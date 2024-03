Tajani, 'giudice sbaglia ma evitare scontro con Budapest'

"Non condivido la scelta di condurre una detenuta in catene: continueremo a protestare", perché non accada più. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di "Cinque minuti", su Rai Uno, parlando del caso Salis. "Il giudice non ha voluto concedere i domiciliari, secondo me sbagliando, ma politicizzare non serve.

Se la vogliamo in Italia dobbiamo agire con diplomazia, serietà e prudenza. Politicizzando si arriva a uno scontro con la giustizia ungherese che è libera di decidere come crede".





