Gaza, Abu Mazen al Papa: tuoi appelli a pace ci danno speranza

Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha scritto ieri a papa Francesco ringraziandolo per i suoi "ripetuti appelli a fermare la guerra" di Israele nella Striscia di Gaza.

In un telegramma di auguri al pontefice e "a tutti i credenti" in occasione della Pasqua, Abu Mazen ha sottolineato come "questa santa occasione coincide con il mese sacro del Ramadan e molti degli abitanti della terra condividono la gioia di queste due ricorrenze religiose".

"Quando il nostro popolo oppresso vede ripetutamente gli appelli di sua santità papa Francesco per fermare questa guerra brutale, si riempie della speranza che riuscirà a far valere i suoi diritti", ha affermato Abbas nel testo citato dai media arabi.



