Fonti FI, il Parlamento può migliorare il decreto sul superbonus

Il decreto legge con nuove limitazioni al superbonus "in Parlamento si potrà migliorare".

Lo affermano fonti di Forza Italia all'indomani del varo in Cdm del provvedimento, di cui buona parte dei ministri è venuta a conoscenza a ridosso della riunione. Gli azzurri, si ragiona in ambienti del partito, hanno preso atto dell'allarme del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti su una situazione drammatica, che produce effetti non previsti. "La nostra linea - spiegano da FI - è salvaguardare il settore dell'edilizia e tenere in ordine i conti per evitare danni a un'economia già provata dai tassi d'interesse e dall'inflazione".



