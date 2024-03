Meloni,nostra deterrenza in Ucraina garanzia contro escalation

"Penso che il clima non sia cambiato rispetto a quello che è accaduto fino ad oggi. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro che è la capacità di deterrenza che l'Europa, l'occidente, sono stati in grado di mettere in piedi. Sono in realtà la garanzia migliore del fatto che non ci sia una escalation. Se avessimo dovuto spaventarci per le dichiarazioni di Putin ci saremmo già spaventati da tempo". E' quanto dichiarato da Giorgia Meloni a margine della sua visita istituzionale a Campobasso per la firma dell'Accordo sui fondi Coesione e Sviluppo con il Molise.



