Le Pen, Meloni sosterrà von der Leyen, Salvini no

"Ci batteremo con tutte le forze possibili per impedire un secondo mandato di von der Leyen. Un messaggio per Giorgia: sosterrai o no un secondo mandato di Von der Leyen? Io credo di sì. Voi dovete la verità agli italiani, dovete dire cosa farete. A destra il solo candidato che si opporrà a von der leyen è Matteo Salvini". Lo ha detto Marine Le Pen, leader di Rassemblement National, nel suo videomessaggio alla convention del partito Identità e democrazia 'Winds of Change' in corso a Roma.



