Alla Scala martedì la camera ardente di Maurizio Pollini

Sarà aperta martedì la camera ardente di Maurizio Pollini, l'artista morto oggi a 82 anni. Ad ospitarla dalle 10 alle 14 sarà il teatro alla Scala a Milano. I funerali si svolgeranno invece in forma privata.

Continuano intanto le dichiarazioni do cordoglio. "Desidero esprimere il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Maurizio Pollini, pianista insigne, interprete rigoroso e ispirato di straordinarie pagine musicali" ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per il presidente del Senato, Ignazio La Russa, Pollini era "dotato di impressionante talento". "Il suo virtuosismo e la sua passione nell'interpretazione dei capolavori dei più grandi compositori classici resteranno una fonte di ispirazione per le giovani generazioni di pianisti" ha detto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.



