Hit parade, la trap di Tony Effe conquista la vetta

A una sola settimana dalla pubblicazione Icon di Tony Effe, icona della trap in Italia, conquista la vetta degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni di Fimi/Gfk. Nel weekend di debutto aveva esordito al primo posto della Top Album Debut Global di Spotify.

Ad oggi sono oltre 60 milioni gli streams su Spotify. Tra i 17 brani dell'album spiccano i fortunati singoli Taxi sulla luna feat. Emma & Takagi & Ketra (pubblicato a giugno 2023) e Boss (pubblicato a marzo 2023).

Rimane stabile, rispetto a sette giorni fa, il resto del podio con Kid Yugi e I nomi del Diavolo (che guida la classifica dei cd, musicassette e vinili) in seconda posizione e Rose Villain, reduce dalla partecipazione al festival di Sanremo, con Radio Sakura.

Scivola invece dal primo al quarto posto Nei letti degli altri, il nuovo lavoro discografico di Mahmood, anche lui spinto dall'effetto Sanremo, come Annalisa, al sesto posto, che mantiene ancora nelle sfere alte della hit parade con la riedizione di E poi siamo finiti nel vortice, scambiandosi di posizione con Sfera Ebbasta e il suo X2VR, che guadagna così un gradino.

New entry alla settima piazza con il nuovo album del cantautore Vasco Brondi, Un segno di vita, davanti alla reunion dei Club Dogo con l'album omonimo in risalita di due posizioni.

Al nono posto l'album del 1980 Back in Black degli AC/DC, che celebrano i 50 anni di carriera con la ristampa dei loro lavori.

Back in Black è l'album più venduto di tutti i tempi per una band e contiene i successi Shook Me All Night Long, Shoot To Thrill e Back In Black. Chiude la top ten Geolier con il Coraggio dei Bambini-Atto II.



