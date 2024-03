Euro 2024: playoff, Ucraina in finale con l'Islanda

Una rimonta firmata Yaremchuk e Dovbyk per tenere aperte le speranze di approdare alla fase finale degli Europei di calcio in Germania questa estate.

L'Ucraina supera 2-1 la Bosnia-Erzegovina nella semifinale dei play-off ribaltando nel finale l'autorete di Matviyenko. A attendere la Nazionale ucraina nella finale dello spareggio ci sarà l'Islanda che ha battuto a sua volta Israele 4-1.

Ecco i risultati delle semifinali degli spareggi per accedere agli Europei 2024 in Germania: Polonia-Estonia 5-1 Galles-Finlandia 4-1 Israele-Islanda 1-4 Bosnia-Ucraina 1-2 Georgia-Lussemburgo 2-0 Grecia-Kazakistan 5-0 Le finali dei playoff: Georgia-Grecia, Polonia-Galles e Ucraina-Islanda



Riproduzione riservata © Copyright ANSA