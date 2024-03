Nave Duilio abbatte due droni nel mar Rosso

Nell'ambito dell'operazione dell'Unione Europea Aspides, nave Duilio ha abbattuto, in attuazione del principio di autodifesa, due droni aerei. Lo rende noto il ministero della Difesa. Duilio circa dieci giorni fa, quanto non era ancora base operativa di Aspides, aveva sventato un altro attacco degli Houthi abbattendo un drone.

"Congratulazioni all'equipaggio del cacciatorpediniere Caio Duilio che ha abbattuto due droni nel Mar Rosso nell'ambito della missione Ue Aspides. @ItalianNavy garantisce la libera navigazione e protegge i nostri mercantili. Fieri dei nostri marinai!". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani.

"Si tratta di una zona che è diventata pericolosa, nella quale gli Houthi sono passati dagli attacchi ai mercantili alle navi militari. C'è una evoluzione continua delle modalità di attacchi. Anche questa notte gli attacchi sono stati condotti in modo diverso". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo all'evento LetExpo2024.





Usa, distrutto un sottomarino e 18 missili Houthi nel Mar Rosso

Il Comando statunitense per il Medio Oriente ha annunciato di aver distrutto un sottomarino e 18 missili anti-nave nelle aree del Mar Rosso antistanti lo Yemen che sono sotto il controllo degli Houthi. Il Centcom ha spiegato di aver condotto sei operazioni di auto difesa contro quelle che vengono ritenute "minacce imminenti" nei confronti dei mercantili e delle navi dell'esercito statunitense nella regione. Sempre nelle scorse ore - fa sapere il Centcom - "i terroristi Houthi hanno lanciato due missili anti-nave verso il mercantile Pinocchio, una nave di proprietà di Singapore battente bandiera liberiana". "I missili - conclude il Comando - non hanno colpito l'imbarcazione e non sono stati registrati feriti o danni".

