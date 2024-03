Crosetto, con missione Levante anche aiuti dal cielo a Gaza

Nell'ambito della missione Levante, approvata oggi dal Parlamento, "si sta anche esplorando la possibilità di avviare attività di 'air drop' per recapitare materiale umanitario nella Striscia di Gaza, nonché l'attivazione dell'iniziativa multinazionale "Maritime Aid to Gaza" volta a prevedere l'apertura di un corridoio marittimo per il trasporto di aiuti umanitari". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha espresso "soddisfazione" per l'approvazione delle due nuove missioni: oltre a Levante, Aspides nel Mar Rosso.



