Usa 2024, Haley vince le primarie repubblicane a Washington

Nikki Haley ha vinto le primarie repubblicane a Washington, primo successo per la rivale di Donald Trump.

La vittoria della Haley nella capitale americana non è una sorpresa e per molti analisti la sfida a Washington era considerata forse l'unica chance per l'ex governatrice di superare Trump. Il tycoon non è molto amato dai 22.000 elettori repubblicani registrati nella capitale Usa. Nel 2020 l'ex presidente vinse ma non aveva rivali, mentre nel 2016 arrivò terzo.



