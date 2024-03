Unicef, nel 2022 in Italia 84mila minori lavoratori

In Italia sono 70.124 i minorenni, tra i 16 e 18 anni, che nel 2022 hanno lavorato con un contratto a tempo indeterminato e regolarmente iscritti all'Inps. A questi si aggiungono un 15% di minorenni che hanno svolto lavori a tempo determinato per una cifra complessiva che si attesta intorno agli 84mila giovani. Lo ha detto Domenico Della Porta, docente di medicina del Lavoro all'Università di Salerno e coordinatore dell'Osservatorio Unicef per la prevenzione dei danni alla salute da lavoro minorile durante un'audizione in Commissione Periferie della Camera. Sono gli ultimi dati poichè quelli del 2023 verranno diffusi entro il 31 maggio.



