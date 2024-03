(ANSA-AFP) - LOS ANGELES (USA), 04 MAR - La tennista cinese Yuan Yue ha vinto il suo primo titolo Wta battendo in finale ad Austin la connazionale Xiyu Wang per 6-4 7-6.

La 25enne n.68 al mondo Yuan ha avuto bisogno di sette match point sul cemento texano per ottenere il suo miglior risultato, dopo aver raggiunto la finale di Seul lo scorso anno. La 22enne Wang (n.64) non ha mai vinto un titolo Wta. (ANSA-AFP).



