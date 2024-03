Revocato cda Visibilia e nominato un amministratore giudiziario

Visiblia Editore, essendo quotata in Borsa 'ufficializza' con un comunicato diffuso ieri che il Tribunale di Milano l'1 marzo ha revocato dall'incarico gli attuali consiglieri di amministrazione, nonché gli attuali membri del collegio sindacale nominando quale amministratore giudiziario Maurizio Irrera. Quest'ultimo ha il compito l'1 di provvedere alla gestione e in particolare di dotare la società - che aveva avuto come presidente Daniela Santanché fino a genniao 2022 - di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, costituendo un servizio di tesoreria interna; sostituire l'investor relator; revocare l'organo amministrativo della controllata Visibilia Editrice e convocare l'assemblea per la sua sostituzione; verificare che dall'aumento di capitale deliberato da Visibilia Editrice derivi l'apporto di risorse sufficienti a sostegno del piano di risanamento e comunque porre in essere ogni azione utile al buon esito della procedura di composizione negoziata della crisi già pendente.

Le azioni Visibilia Editore sono sospese dalle negoziazione a Piazza Affari.

"Sono molto contenta di questa decisione del tribunale. Credo sia una cosa che ha fatto in maniera molto giusta e che finalmente darà la possibilità di mettere chiarezza". Così la ministra Daniela Santanchè.



