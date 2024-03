Borsa: Hong Kong poco mossa in avvio, a +0,03%

La Borsa di Hong Kong apre la seduta poco mossa: l'indice Hang Seng segna nei primi minuti di contrattazione un frazionale rialzo dello 0,03%, a 16.594,57 punti.

Le piazze d'affari cinesi tornano agli scambi in territorio positivo nel giorno dell'apertura delle Due sessioni, l'attesa riunione annuale del parlamento mandarino: l'indice Composite di Shanghai sale nei primi minuti di contrattazione dello 0,15%, a 3.031,45 punti, mentre quello di Shenzhen segna in progresso dello 0,22%, a quota 1.729,11. Nel pomeriggio, in particolare, la Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Ccppc) terrà la sua cerimonia inaugurale, mentre domani sarà la volta del Congresso nazionale del popolo con l'intervento del premier Li Qiang che illustrerà gli obiettivi di crescita per il 2024 nel mezzo delle difficoltà dell'economia.



