Media, 'Israele non va al Cairo, da Hamas risposte parziali'

Hamas ha inoltrato dal Cairo solo "risposte parziali" ed Israele ha deciso di non inviare una delegazione in Egitto. Lo riferiscono i media israeliani, che parlano di "un clima di crisi" riguardo alle trattative per lo scambio dei prigionieri. Una fonte politica, citata dalla radio pubblica Kan, ha affermato che "Hamas non recede dalle sue richieste assurde e non fornisce risposte. Finchè non avremo risposte veritiere e concrete non ha senso inviare alcuna delegazione al Cairo".



