Ita,'solidi anche da soli,ma serve un partner per crescere'

Ita "può andare avanti anche da sola, come testimoniano i numeri dell'anno appena concluso", ma "per crescere e sviluppare le sinergie serve un partner alle spalle". Lo fa sapere il management della newco, interpellato sui possibili sviluppi dell'operazione con Lufthansa.

"Come già ricordato a più riprese, la compagnia sta andando avanti da sola, sta registrando buoni risultati, ma ha bisogno di un partner per lo sviluppo e questo è previsto anche nel piano industriale iniziale", evidenzia il management.



