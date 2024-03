Roma batte Monza 4-1 (2-0) in uno degli anticipi della 27/a giornata del campionato di Serie A. A segno per i giallorossi Pellegrini (38'), Lukaku (42'), Dybala su punizione (63') e Paredes su rigore (82'). Per i padroni di casa gran gol di Andrea Carboni (87').



