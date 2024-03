Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto che la Germania sta indagando su quella che sembra un grave fuga di notizie riservate da una registrazione di alcuni ufficiali che discutevano di questioni confidenziali riguardanti la guerra in Ucraina. "Ciò che trapela è una questione molto grave ed è per questo che si sta indagando con molta attenzione, molto intensamente e molto velocemente" ha detto Scholz, che si trova in visita a Roma.



