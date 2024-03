Navalny, a Mosca in molti continuano a deporre fiori sulla tomba

Alexey Navalny è stato ricordato anche oggi a Mosca, dove, all'indomani dei funerali, persone ordinatamente in fila hanno continuato a deporre fiori sulla tomba dell'oppositore nel cimitero Borisovsky. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. All'ingresso del cimitero c'erano alcuni poliziotti, che controllavano zaini e borse prima di lasciar entrare le persone. Il piccolo cimitero è stato aperto fino alle 17 ora locale (le 15 in Italia).

Sono stati invece rimossi i tre memoriali di fiori e ceri realizzati ieri non lontano dal cimitero per ricordare il dissidente morto il 16 febbraio nel carcere nell'Artico dove era detenuto in condizioni durissime.



