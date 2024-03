++ 'Il 48% degli americani voterebbe per Trump a novembre' ++

Se i candidati alle presidenziali di novembre saranno Donald Trump e Joe Biden il 48% degli americani voterebbe per il tycoon. Lo ha stabilito l'ultimo sondaggio del New York Times/Siena secondo il quale solo un elettore su quattro ritiene che gli Usa si stiano muovendo nella giusta direzione. Più del doppio degli elettori ritiene che le politiche di Biden li abbiano danneggiati e la maggioranza ritiene che l'economia sia in pessime condizioni. La percentuale di americani che voterebbero il democratico è al 43%, mentre coloro che "disapprovano fortemente" il suo ha raggiunto il 47%, la più alta mai registrata dai sondaggi del Nyt.



