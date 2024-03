Ucraina, Scholz: no missili Taurus a Kiev, possono colpire Mosca

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ritiene che la Germania non sia pronta a trasferire i missili Taurus a lungo raggio all'Ucraina perché potrebbero essere usati per colpire Mosca, secondo quanto riporta il notiziario tedesco Tagesschau.

Il missile da crociera con una gittata di 500 chilometri è un'arma "che se usata in modo errato può raggiungere un obiettivo specifico da qualche parte a Mosca", ha detto Scholz aggiungendo di essere infastidito dalle "critiche" per il rifiuto di fornire Taurus alle forze armate ucraine, sottolineando che la Germania fornisce a Kiev molte più armi di quasi tutti gli altri paesi.



