La premier Giorgia Meloni è atterrata in Maryland, per la sua seconda visita alla Casa Bianca prevista per oggi alle 13 ora locale (le 19 in Italia).

Ad accoglierla l'ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia.

La Meloni discuterà con il presidente americano Joe Biden in particolare l'agenda del G7, di cui l'Italia ha la presidenza di turno.



