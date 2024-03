Le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron su un eventuale invio di truppe Nato "è la conferma dell'intenzione dell'Occidente di mandare truppe in Ucraina. Anche se in modo non ufficiale, ci sono già". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, citato dalla Tass.



