Iran, aperti i seggi per le elezioni legislative

Si sono aperti stamattina in Iran i seggi per le elezioni legislative, il primo voto nazionale dopo il vasto movimento di protesta che ha scosso il Paese alla fine del 2022. Lo riferisce la televisione di Stato, citando il Ministero dell'Interno iraniano.

Sono oltre 61 milioni gli elettori chiamati a recarsi alle urne per eleggere i 290 membri del Parlamento e gli 88 membri dell'Assemblea degli esperti, il collegio incaricato di nominare la guida suprema, la massima autorità della Repubblica islamica.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA