Conte, Istat sconfessa le frottole di Meloni e Giorgetti

"Purtroppo l'Istat oggi conferma che Meloni nel 2023 ha risprofondato il Paese nella crescita da zero virgola - mentre ha rivisto al rialzo il biennio precedente, che grazie alle nostre politiche ha visto il Paese crescere oltre il 12%. E al ministro Giorgetti, che riparte con la nenia del Superbonus, facciamo notare che l'Istat stesso ha certificato che nei tre anni dell'agevolazione il debito in rapporto al pil è sceso di oltre 17 punti. Basta raccontare frottole per nascondere i propri fallimenti economici!".Lo dice il leader del M5s Giuseppe Conte in una nota.



