Nell'Aula della Camera passano all'unanimità le 6 mozioni presentate sulla sindrome fibromialgica. In tutti i dispositivi si impegna il Governo a riconoscere questa sindrome come cronica e invalidante. E ad inserire la fibromialgia all'interno dei Lea (livelli essenziali di assistenza) riconoscendo ai malati l'esenzione della partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.



