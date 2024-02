Istat, nel 2023 il fatturato dei servizi rallenta a +3,9%

Nella media del 2023 si è registrata una crescita dell'indice del fatturato delle imprese dei servizi del 3,9%, in marcato rallentamento rispetto ai due anni precedenti. Lo comunica l'Istat, indicando che resta una forte differenza tra i settori. La crescita nel corso dell'anno è stata particolarmente robusta nei settori legati al turismo e in quello del commercio di autoveicoli, mentre si registra una forte flessione nel magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti.

Nel quarto trimestre del 2023, l'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi aumenta dell'1,0% rispetto al trimestre precedente; l'indice grezzo sale del 2,4% in termini annui.





