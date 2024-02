Borsa: Hong Kong apre a -0,50% con Country Garden

La Borsa di Hong Kong torna agli scambi in territorio negativo all'indomani dell'annuncio sulla richiesta di liquidazione presentata contro Country Garden, il più grande sviluppatore immobiliare privato per vendite in Cina, che rischia la stessa sorte della rivale Evergrande: l'indice Hang Seng segna nelle primissime battute un calo dello 0,50%, a 16.454,96 punti.

I titoli Country Garden, invece, segnano un modesto rimbarzo dell'1,6% a fronte del 12,5% perso mercoledì.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA