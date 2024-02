Renzi, Meloni ha umiliato Salvini, vedrete che romperanno

"Il centrodestra aveva i numeri per stravincere ma Giorgia Meloni ha umiliato Salvini, i due si vogliono bene ma fino ad un fino ad un certo punto e vedrete che loro romperanno, accadrà. Lei gli ha tolto il governatore scegliendo uno abbastanza detestato anche nella sua città. La capolista, per usare una metafora calcistica, ha perso una partita a sorpresa, il centrosinistra si riavvicina e per uno come me che è all'opposizione di Meloni e Salvini e non s sente rappresentato da Schlein e Conte è positivo perchè io dico che c'è un'alternativa che si vedrà con il centro alle Europee". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Rtl 102.5



Riproduzione riservata © Copyright ANSA